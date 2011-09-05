Гречневая крупа подешевеет до 12-14 грн./кг в рознице – прогнозирует Минагропрод

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение цен на гречневую крупу нового урожая до 12-14 грн./кг в рознице. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

«Мы прогнозируем, что минимум на 5 грн. (гречневая крупа – УНИАН) подешевеет, до 12-14 грн./кг в рознице», - сообщил он.

А.РОЗГОН сообщил, что гречиха нового урожая уже начала поступать в магазины, однако «розничные сети ее сегодня не берут, потому что у них есть еще остатки дорогой гречки. Пройдет 2-3 недели и ситуация изменится».

По словам А.РОЗГОНА, на сегодня гречиха убрана с половины площадей и намолочено свыше 160 тыс. тонн, что превышает весь объем, который был в Украине в прошлом году. «Всего мы ожидаем 280 тыс. тонн, при потребности 160 тыс. тонн. У нас будет избыток крупы. Мы уже думаем с некоторыми производителями, чтобы начать экспорт этой продукции, чтобы не привести к тому, что резкое снижение цен сделает невозможным наращивание посева этой культуры в следующем году», - добавил А.РОЗГОН.