ВР одобрила законопроект относительно системы контроля за продукцией с содержанием ГМО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 263 народных депутата из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается ввести требования для субъектов ведения хозяйства при введении ими в оборот продукции, содержащей ГМО или полученной с их использованием, и при последующем обороте такой продукции.

В частности, субъекты ведения хозяйства, которые впервые вводят в оборот продукцию, содержащую ГМО или полученную с их использованием, должны составлять письменную декларацию о такой продукции. В декларации должно быть указано о том, что соответствующая продукция содержит ГМО или получена с их использованием. Кроме того, поскольку любая продукция, содержащая ГМО или полученная с их использованием, подлежит государственной регистрации, в декларации должен быть приведен номер государственной регистрации этой продукции в Государственном реестре ГМО с указанием названия соответствующего Государственного реестра ГМО, что будет обеспечивать надлежащую идентификацию продукции.

Проектом закона предусматривается установить, что копия декларации, которая идентифицирует продукцию, содержащую ГМО или полученную с их использованием, при каждой операции по передаче такой продукции от одного субъекта ведения хозяйства к другому так же должна быть передана соответствующему субъекту ведения хозяйства. При этом как сами декларации, так и их копии должны храниться субъектами ведения хозяйства на протяжении пяти лет со дня передачи продукции, содержащей ГМО или полученной с их использованием. На протяжении этого же срока субъекты ведения хозяйства обязаны хранить документацию, которая дает возможность идентифицировать как любого субъекта ведения хозяйства, который передал им соответствующую продукцию, так и любого субъекта ведения хозяйства, которому они передали соответствующую продукцию.

В проекте закона также определены полномочия научно-методологического центра по вопросам испытаний ГМО. Указанный научно-методологический центр должен объединять в своей деятельности функции научно-методологической координации деятельности испытательных лабораторий по определению содержания ГМО в продукции и функции референс (арбитражной) лаборатории в сфере испытаний ГМО.

Предусматривается, что исполнять такие функции должно не новосозданное, а уже существующее в Украине научное заведение, которое уполномочивается на их исполнение Кабинетом министров Украины.