В Винницкой области уже запущены 5 из 14 сахарных заводов

В Винницкой области начали переработку сахарной свеклы и производство сахара 5 из 14 сахарных заводов, которые в этом году получили квоты на производство сахара.

Об этом УНИАН сообщает Главное управление агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

На сахарные заводы уже поступило 175,2 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 71,2 тыс. тонн. Произведено 6 тыс. тонн сахара.

Сахарная свекла выкопана на 4,5 тыс. га, что составляет 6,1% плана, накопано 186,8 тыс. тонн при урожайности 414 ц/га, что на 131 ц/га выше, чем в прошлом году.