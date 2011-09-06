Президент хочет ускорить оформление прав граждан на землю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил подготовить законодательные акты, которые бы помогли ускорить оформление прав граждан на землю.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, это глава государства подчеркнул на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Государственный земельный регистратор и государственный регистратор недвижимости должны автоматически и без участия гражданина оперативно обмениваться сведениями из реестров для быстрого оформления прав граждан на землю, а не заставлять гражданина бегать за справками и выписками из этих реестров. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Министерством юстиции Украины обязаны срочно подготовить необходимые законодательные акты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства убежден, что принятый парламентом Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» заложит основу для создания единой государственной геоинформационной системы сведений о земле Украины, их целевом назначении, а также данных о количественных и качественных характеристиках земель.

Президент отметил, что вместе с положительными моментами данного Закона уже сегодня «есть определенные сигналы о недостатках при внедрении земельного кадастра».

В.ЯНУКОВИЧ назвал «чувствительными моментами» принятого Закона в частности то, что он устанавливает обременительную процедуру государственной регистрации земельных участков для отдельных граждан, которые до 2004 года получили государственные акты на землю без установки соответствующих геодезических координат на местности, или в тех случаях, когда землеустроительная документация утеряна. В таком случае Закон обязывает повторно изготавливать техническую документацию, а на это нужно около 2 тыс. грн., что составляет двухмесячный заработок крестьянина.

«Закон почему-то не говорит, за чей счет следует делать указанную документацию - за счет гражданина или за средства государства. Считаю, что если государство признало право собственности гражданина на земельный участок путем предоставления ему государственного акта на землю, то требовать от гражданина дополнительных расходов для подтверждения такого его права - незаконно», - заявил Президент.

Он поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО и министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ предусмотреть необходимые средства в Государственном бюджете Украины для изготовления землеустроительной документации для указанных граждан.

«Кроме того, мы не должны допустить ведения параллельно двух государственных реестров - земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество и их отягощений, которые будут содержать идентичную информацию и выдержки из которых граждане обязаны будут оплачивать для подтверждения своего права на землю», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

В своем выступлении Президент отметил, что земельная реформа - это шаг, который позволит качественно укрепить наше сельское хозяйство. «Скажу больше: каждый день затягивания с введением полноценного земельного рынка приводит к потерям крупнейшего богатства страны - сельскохозяйственных земель и обогащению мошенников теневого рынка», - подчеркнул он.

Президент положительно отметил первый шаг в направлении земельной реформы - в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект «О рынке земель». «Однако на этом наша работа не должна прекращаться. Она наоборот должна быть еще более активной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.