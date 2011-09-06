В Беларуси в январе-июле экспорт сельхозтоваров вырос на 22%

Минск. Беларусь в январе-июле текущего года экспортировала сельхозтоваров на 1 млрд. 509,9 млн. долл., что составляет 121,8% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно сообщению, крупнейшими импортерами продукции организаций Минсельхозпрода являются Россия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Германия, Польша, Литва, Молдова, США и Китай.

Экспорт продукции в страны СНГ, кроме России, составил в январе-июле 78 млн. долл. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 1,4 раза. Основными видами экспортной продукции в страны СНГ, являются молокопродукты (82,3% всего экспорта), яйцо (4,4%), мясопродукты (4,2%).

Удельный вес РФ в общем объеме экспорта составил 90,3%, туда поставлено продукции на 1 млрд. 362,7 млн. долл.(124,1% к аналогичному периоду 2010 г.).

Товаров в страны дальнего зарубежья поставлено за семь месяцев на 69,2 млн. долл. (107% к январю-июлю 2010-го года), в том числе в страны ЕС реализовано товаров на 56,6 млн. долл.

Основными видами экспортной продукции в дальнее зарубежье являются казеин (73,2% всего экспорта), льноволокно (7,5), шкуры КРС (8,8).