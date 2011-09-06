Госземагентство обещает за полтора месяца ликвидировать очереди на получение госактов на землю

В Украине очереди на получение государственных актов на право собственности на землю будут ликвидированы в течение полутора месяцев.

Об этом заявил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, в частности, в Киеве и Киевской области госакты на землю можно будет получить на протяжении нескольких недель.

Глава ведомства отметил, что Госземагентство сделает все возможное, чтобы сократить количество недобросовестных учреждений, которые занимаются подготовкой земельных документов.

С. ТИМЧЕНКО заявил, что все фирмы, которые захотят изготовлять землеустроительную техническую документацию, будут проходить тщательный контроль.

«Качество услуг этих фирм очень низкое. Но совсем скоро таким предпринимателям лицензию получить будет непросто. Все конторы, желающие иметь лицензию, будут проходить курсы на базе государственных вузов и сдавать экзамен», - сказал он.

По данным руководителя ведомства, на сегодня девять из десяти документов на получение земельного участка оформлены некачественно. При этом Госземагентство не имеет возможности контролировать качество работы таких компаний.

С.ТИМЧЕНКО отметил, что с 1 января 2012 года вся информация о земельных участках будет собрана в единую геоинформационную базу, а регистрация документов на земельный участок будет занимать две недели. Получить любую информацию о земельном участке можно будет на протяжении 10 дней.

Глава Госземагентства подчеркнул, что регистратор, нарушивший эти сроки, будет привлечен к административной ответственности, предусматривающей уплату штрафов.

Кроме того, с 2013 года земельный кадастр будет доступен в сети Интернет.

В агентстве напомнили, что начиная с 2003 года в Украине возникли колоссальные очереди на получение земельных актов.