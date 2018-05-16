Копылов: «Для продления действия экспортных пошлин на зерно есть все основания»

В Минэкономиразвития считают, что экспортные пошлины на зерно, введенные в июне, себя оправдали, и не исключают продления срока их действия до конца маркетингового года. О ситуации на аграрном рынке Украины в интервью УНИАН рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов.

- Вадим Анатольевич, правительство не планирует отменять пошлины на экспорт зерна, введенные до конца 2011 года. Возможен ли вариант продления их действия до конца маркетингового года – до июля 2012-го?

Министерство аграрной политики инициировало отмену пошлин, однако Кабинет министров отклонил это предложение. Для действия пошлин до конца года есть все экономические основания. Мы ожидаем роста цен на зерно на мировых рынках. Что же касается продления действия пошлин до конца маркетингового года, то этот вопрос будет обсуждаться. Предпосылки для увеличения временного срока также есть. По мнению Минэкономразвития, это необходимо сделать и решение нужно принять как можно быстрее, чтобы бизнес мог заниматься долгосрочным планированием.

- Появилась информация о возможном введении пошлин на подсолнечное масло и рапс. Это состоится?

Пока мы не вводим пошлины на экспорт подсолнечного масла. Но предложение было, оно касалось и рапса, и сои. Думаю, когда будет приниматься решение относительно продления пошлин на зерно до конца маркетингового года, решится и этот вопрос. На рапс уже нет смысла вводить пошлину в этом маркетинговом году, поскольку его уже вывезли. Это культура, которая должна быть очень быстро собрана, реализована и переработана. Соя остается под вопросом, как и подсолнечное масло. Тут будет играть роль конъюнктура рынка.

- Насколько оправдало себя введение пошлин на экспорт зерна?

Если говорить о 2010-11 маркетинговом годе, то мы сдерживали рост цен на зерно на внутреннем рынке. В текущем году, думаю, будет тот же эффект. Кроме того, пошлины являются дополнительным источником поступлений в бюджет.

- Ряд экспертов отмечали, что введение пошлин стало причиной фактического прекращения экспорта зерна. Так ли это?

Действительно, было отмечено некоторое торможение экспорта. Но это произошло после появления информации о возможной отмене пошлин. Экспортеры заняли выжидательную позицию. Но когда стало ясно, что отмены не будет, процесс оживился. К примеру, только 31 августа было «затаможено» 600 тысяч тонн зерна, а за весь месяц - 1 миллион тонн.

- Проблемы с экспортом зерна не связаны с тем, что Россия демпингует на рынке?

Не думаю. Мировой рынок зерна достаточный для того, чтобы потребить и российское, и украинское зерно. Действительно, в июле был ценовой спад, но в августе ситуация выровнялась. При этом российские экспортеры продают зерно по ценам, ниже действующих на рынке, но это их проблема. Украинское зерно будет потреблено в полном объеме. В этом году экспорт планируется на уровне 24 миллионов тонн. Мы сейчас продаем зерно дороже, чем российские экспортеры, и у нас его покупают.

- Кто будет основным покупателем украинского зерна в этом году?

Считаю, что в этом году экспорт зерна будет распределен между нашими традиционными потребителями приблизительно в той же пропорции, что и в 2008-2009 маркетинговом году. Тогда в страны ЕС мы экспортировали до 5 миллионов тонн, 2 миллиона - в Египет, почти 1 миллион - в Тунис, 2 миллиона - в Иран, 1 - в Бангладеш, 1,5 - в Израиль, 1,35 - в Корею, 1,13 – в Филиппины, 2,6 - в Саудовскую Аравию. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры о поставках зерна в Японию.

- Рассматривается ли потенциал рынка Ливии, учитывая, что эта страна уже планирует закупать зерно в России?

Надо отдать должное российским дипломатам, которые очень оперативно сработали в этом направлении. Ливия закупит лишь 500 тысяч тонн зерна в России. Думаю, потенциал этой страны позволит купить зерно и у нас. К слову, нашим дипломатам дано поручение вести переговоры со всеми потенциальными импортерами зерна.

- Учитывая достаточно большой урожай в этом году – порядка 50 млн. тонн, не возникнет ли проблем с его хранением?

Не думаю, что могут быть проблемы. У нас есть сертифицированные элеваторы на 31 миллион тонн зерна, на 23 миллиона тонн – несертифицированные, то есть, технология хранения чуть хуже. Заложить на хранение можно 54 миллиона тонн. Так что, у нас вполне хватает мощностей.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Юрий Дощатов (УНИАН)