Украина ведет переговоры о продаже зерна Японии – Копылов

Правительство Украины ведет переговоры о продаже зерна Японии.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сейчас правительство ведет переговоры о поставках зерна в Японию», - сообщил он.

В.КОПЫЛОВ также отметил, что в этом году экспорт зерна будет распределен между традиционными потребителями приблизительно в такой же пропорции, как и в 2008-2009 маркетинговом году.

Тогда в страны ЕС Украина экспортировала до 5 миллионов тонн, 2 миллиона - в Египет, почти 1 миллион - в Тунис, 2 миллиона - в Иран, 1 - в Бангладеш, 1,5 - в Израиль, 1,35 - в Корею, 1,13 – в Филиппины, 2,6 - в Саудовскую Аравию.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.

Напомним, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Полностью интервью В.КОПЫЛОВА читайте на сайте УНИАН-экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/101316)