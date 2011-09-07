Экспортные пошлины на зерно могут быть продлены до конца маркетингового года - Копылов

В Министерстве экономического развития заявляют, что экспортные пошлины на зерно могут быть продлены до конца текущего маркетингового года – до июля 2012 г.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сегодня для действия пошлин до конца года есть все экономические предпосылки. Мы ожидаем роста цены на зерно на мировых рынках. Что же касается продления действия пошлин до конца маркетингового года, то этот вопрос будет обсуждаться. Предпосылки для продления срока также есть», - заявил В.КОПЫЛОВ.

По мнению Минэкономразвития, срок действия пошлин необходимо продлить, и решение нужно принять как можно быстрее, чтобы бизнес мог заниматься долгосрочным планированием.

Также В.КОПЫЛОВ сообщил, что одновременно с рассмотрением вопроса о продлении пошлин на экспорт зерна может быть поднят вопрос и о введении таких пошлин на растительное масло и сою.

«На рапс уже нет смысла вводить пошлину в этом маркетинговом году, поскольку его уже вывезли. Это культура, которая должна быть очень быстро собрана, реализована и переработана. Соя остается под вопросом и подсолнечное масло. Тут будет играть роль конъюнктура рынка», - отметил В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

Полное интервью В.КОПЫЛОВА читайте на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/101316)