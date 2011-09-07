В Беларуси на 5% повышаются отпускные цены на хлеб и молочные продукты

Минск . В Беларуси с 8 сентября предельные максимальные отпускные цены на хлеб и молочную продукцию повышаются на 5%.

Об этом говорится в постановлении Министерства экономики от 1 сентября №141, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Отпускные цены повышаются на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, батоны и хлебцы из пшеничной муки несдобные развесом 300 граммов и более; молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока жирностью до 3,5% включительно, сметану жирностью до 25% включительно, творог жирностью до 9% включительно без вкусовых добавок и наполнителей.

«Повышение цен обусловлено компенсацией удорожания стоимости сельскохозяйственного сырья», - поясняют в Минэкономики Беларуси.

Справка УНИАН. Постановление №141 принято по предложению Минсельхозпрода. Оно вносит дополнения и изменения в постановления Министерства экономики от 27 апреля 2011 года №65 и от 27 апреля 2011 года №66.

Ранее цены на хлебную и молочную продукцию повышались на 5% в начале августа.