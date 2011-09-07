Власть Кировограда просит помощи у населения в борьбе с американской белой бабочкой

Власть Кировограда обратилась к руководителям предприятий, организаций, учреждений и владельцам частных усадеб с просьбой помочь в борьбе с вредителем – американской белой бабочкой.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение опубликовано на официальном сайте Кировоградского городского совета.

Опасный карантинный вредитель, гусеница которого повреждает более 300 видов разных травянистых, кустовых и древесных культур, массово появился в Кировограде в августе этого года.

Поселяясь на ветвях деревьев, гусеница образует характерные паутинные гнезда. Вредитель переносится как воздушными потоками, так и с сельскохозяйственной продукцией и промышленными грузами транспортными средствами, в упаковочном материале. Американская белая бабочка способна голодать на протяжении двух недель, что способствует его выживанию.

Для борьбы с вредителем городской совет советует применять организационные, агротехнические и химические методы. Гнезда гусеницы нужно обрезать и сжигать, на пораженных деревьях удалять мертвую кору, стволы обмазывать известкой. Для ликвидации очагов вредителя обрабатывать плодные деревья разрешенными к использованию в Украине химикатами.

В зоне распространения вредителя, особенно в населенных пунктах, рекомендуется применение специально разработанных научно-исследовательскими институтами защиты растений бактериальных препаратов.