Депутаты предлагают существенно повысить акциз на табачные изделия – законопроект

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС) инициирует существенное повышение акцизов на табачные изделия. Соответствующий законопроект (№ 9096) зарегистрирован в Верховной Раде.

Документом предлагается повысить специфическую ставку акцизного налога на сигареты без фильтра с 43,4 грн. до 80 грн. за 1 тыс. шт., адвалорную - с 20% до 30%. При этом минимальное налоговое обязательство должно составить 140 грн. за 1 тыс. шт. вместо действующих сегодня 61,47 грн.

Специальную ставку для сигарет с фильтром предполагается повысить с 96,21 грн. до 120 грн. за 1 тыс. шт., адвалорную - с 25% до 30%. При этом минимальное налоговое обязательство должно составить 200 грн. за 1 тыс. шт. вместо 160,35 грн., действующих сегодня.

Специальную ставку на сигары и сигариллы предлагается повысить с 149,66 грн. за 1 кг до 200 грн. за 1 кг. Специфическую ставку на табак для курения предлагается повысить с 74,83 грн. за 1 кг до 140 грн. за 1 кг.

«Принятие законопроекта увеличит цены на сигареты с фильтром приблизительно на 13-20% (при условии, что производители не увеличат безналоговую часть цены). Если годовой уровень инфляции будет составлять 10%, то реальная цена сигарет вырастет в среднем на 7%. Средняя номинальная цена сигарет с фильтром вырастет с нынешних 8,3 до 9,7 грн. за пачку, сигарет без фильтра – с 3,8 до 5,6 грн. за пачку, то есть приблизительно на 50%», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что предлагается повысить ставки акцизного налога на сигареты без фильтра и другие табачные изделия для обеспечения последующего увеличения реальных цен на табачные изделия и закрепления тенденции к уменьшению распространения курения в Украине, которая также даст возможности получить дополнительные поступления в бюджет.

«Согласно прогнозам, в 2011 году от табачных акцизов в бюджет поступит приблизительно 16 млрд. грн. При принятии предложенного законопроекта в 2012 году прогнозируемые доходы бюджета от акцизного сбора на табачные изделия должны увеличиться до 18 млрд. грн., даже с учетом прогнозируемого уменьшения потребления сигарет в Украине и сокращения контрабанды сигарет из Украины», - говорится в пояснительной записке.