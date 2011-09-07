Депутаты предлагают ввести ограничения на рекламу пива как на рекламу алкоголя

Депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО и Николай ТОМЕНКО (БЮТ) предлагают ввести на рекламу пива ограничения, действующие на рекламу алкоголя. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" (регистр. № 9099), зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Законопроектом предлагается распространить на рекламу пива и напитков, которые произведены на его основе, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускается пиво, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Также предлагается на час (до 24 часов) продлить запрет на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. Кроме того, предлагается запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие указанного закона станет последовательным продолжением политики государства, направленной на ограничение потребления населением алкогольных напитков.