Законопроект о рынке земель ущемляет интересы фермеров – профильный комитет ВР

Законопроект «О рынке земель» ущемляет интересы фермеров и дает возможность приобретения сельскохозяйственной земли преимущественно крупным аграрным предприятиям.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Валерий БЕВЗЕНКО.

«Этот законопроект отлучает не только людей от земли, но и показывает, что у нас есть одна только проблема – это крупные аграрные предприятия, производители, которые проводят работу на земле. То есть выхолощен фермер, о нем даже ничего не говорится, написано только, что он может приобретать землю в собственность. Скажите мне, какой крестьянин может сегодня купить землю в размере 2,1 тыс. га?.. Закон является политическим, а не техническим», - сказал он.

По наблюдениям зампредседателя комитета, сегодня большинство крестьян не хотят покупать землю из-за отсутствия средств или продавать землю, потому что их паи сданы в аренду.

По данным В.БЕВЗЕНКО, сегодня на земле работает 1% сельского населения, а проживает в сельской местности около 30% населения.

Он считает, что законопроект ввиду его несовершенства следует вернуть на доработку в Кабинет министров или принять в первом чтении, чтобы доработать его ко второму чтению.

В.БЕВЗЕНКО отметил, что комитет рассмотрит законопроект на заседании 14-15 сентября и после этого примет решение, какой из вариантов доработки будет рекомендовать к принятию Верховной Радой.

Кроме этого, депутат добавил, что три статьи Земельного кодекса определяют бесплатную передачу земли, что противоречит сущности законопроекта «О рынке земель». Он обратился к главе Государственного агентства земельных ресурсов с просьбой устранить это противоречие.

«Прошу Кабинет министров в лице Сергея ТИМЧЕНКО: пожалуйста, устраните этот недостаток. Принимать закон об открытии рынка земли и иметь раздачу земли – это разные вещи», - сказал В.БЕВЗЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о рынке земель.

Планируется, что Верховная Рада рассмотрит документ в сентябре текущего года.