Глава Госземагентства считает нецелесообразным референдум по земельной реформе
Глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО выступает против проведения всенародного референдума по земельной реформе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Я отметаю идею оппозиции о том, чтобы провести референдум (по проведению земельной реформы, открывающей рынок сельскохозяйственной земли - УНИАН). Это все равно, что мы сейчас устроим референдум о том, можно ли вам продавать свою квартиру или нет. Или референдум, можно ли вам продать автомобиль. Это примерно то же самое», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ намерена зарегистрировать в парламенте законопроект о проведении референдума по реформированию рынка земли.
«Здесь должна быть единая позиция - давайте проведем референдум и дадим мандат доверия. Я считаю, что здесь есть очень серьезный нюанс, поэтому мы будем инициировать проведение референдума, зарегистрируем в парламенте такой законопроект», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.
Она убеждена, что законопроект о проведении референдума Верховная Рада должна рассмотреть до рассмотрения закона о рынке земли.
2 августа 2011 г. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативным группам по проведения всеукраинского референдума относительно продажи земли.
В частности, на референдум предлагали вынести вопрос: "Поддерживаете ли вы запрещение на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и связанное с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?"
Однако ЦИК решила, что этот вопрос не может быть вынесен на всеукраинский референдум по народной инициативе как не отвечающий Конституции Украины.