Генсек ООН предупреждает об опасности изменения климата

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН предупреждает о необходимости принять срочные меры по предотвращению изменения климата.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, в качестве примеров негативных последствий глобального потепления он привел засуху в районе Африканского Рога и разрушительные наводнения в северной Австралии.

Пан Ги МУН также сказал, что те, кто был настроены скептически по поводу изменения климата, были неправы.

Он отверг обвинения в том, что за время переговоров по изменению глобального климата был достигнут лишь незначительный прогресс.

Лидеры более чем 119 стран мира встретятся в ноябре на ежегодном климатическом саммите, который пройдет в Южной Африке.