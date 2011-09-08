На Прикарпатье в августе подорожали масло и яйца

На Прикарпатье в августе больше всего подешевели овощи и фрукты, подорожали растительное и сливочное масло и яйца.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области, цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке области в августе 2011 года снизились на 1,7%.

Больше всего (на 31,6%) подешевели овощи, в т.ч. картофель – на 43,7%, капуста – на 36,9%, огурцы, помидоры, перец, кабачки, баклажаны – на 31,0%, лук, свекла, морковь – на 27,1%. Кроме того, на 8,4% снизились цены на фрукты, на 0,5–0,2% – на сахар, молоко и продукты переработки зерновых. В то же время на 3,4–2,0% подорожало растительное масло, яйца, сливочное масло, животные жиры, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, сыры.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 2,5% связан с подорожанием алкогольных напитков на 4,3%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 1,5%.

Цены на транспорт в целом увеличились на 0,3%, что в основном обусловлено ростом стоимости топлива и масел (на 0,8%).

Снижение потребительских цен в сфере здравоохранения на 0,1% произошло за счет подешевевшей на 0,8% фармацевтической продукции.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции потребительского рынка Украины в августе 2011 года составлял 99,6% (в августе 2010 года – 101,2%). С начала года цены на потребительские товары выросли на 4,1% (в соответствующем периоде 2010 года – на 4,3%).

В Ивано-Франковской области в августе 2011 года индекс потребительских цен составил 99,5%, за восемь месяцев 2011 года – 102,5% (в 2010 году – 101,1% и 104,2%, соответственно).