В Украине уже намолочено 34,2 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, средняя урожайность составляет 36,6 центнеров с гектара, что на 24% больше прошлого года.

Он также напомнил, что в этом году ожидается урожай зерновых в 50-51 млн. тонн против 39,3 млн. тонн в прошлом году, кукурузы рассчитывают получить не меньше 18 млн. тонн, урожай сахарной свеклы ожидается в размере 16,5 млн. тонн против 13,7 млн. тонн, масличных культур — 10,7 против 10 млн. т, овощей — 8,5 против 8,1 млн. т, картошки — 20,5 против 18,7 млн. т.