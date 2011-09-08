Минагропрод выступает против продления пошлин на экспорт зерна - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает против продления срока действия пошлин на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам.

«На каждом Кабмине мы выступаем, что это неправильно, мы свои позиции отстаиваем», - сказал он. По словам министра, от ввода пошлин на мировых рынках украинские позиции стала занимать Россия. Он также отметил, что сегодня для Украины стоит задача экспортировать до конца года 24 млн. тонн зерновых. «В июле-августе мы волновались, так как экспорт шел медленно, но в сентябре отмечается повышение, поэтому надеюсь, прогнозное количество в 24 млн. тонн мы проэкспортируем», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Напомним, в интервью УНИАН первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ заявил, что экспортные пошлины на зерно могут быть продлены до конца текущего маркетингового года – до июля 2012 г.

«Сегодня для действия пошлин до конца года есть все экономические предпосылки. Мы ожидаем роста цены на зерно на мировых рынках. Что же касается продления действия пошлин до конца маркетингового года, то этот вопрос будет обсуждаться. Предпосылки для продления срока также есть», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.