Украина выручит 4,55 млрд. долл. от экспорта зерновых нового урожая - эксперт

Украина выручит 4,55 млрд. долл. от экспорта зерновых нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам аналитик агропромышленного сектора группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Павел БИДАК.

Общий объем урожая зерновых П.БИДАК оценил в 51 млн. тонн.

По его оценке, общий объем экспорта зерновых за целый маркетинговый год составит 22 млн. тонн. В июле-декабре 2011 г. прогнозируемые валютные поступления от экспорта зерновых составят 1,85 млрд. долл. при экспорте 9,25 млн. тонн. В январе-июне 2012 г. ожидается валютная выручка в размере 2,7 млрд. долл. при возможном экспорте 12,5 млн. тонн.

П.БИДАК также выразил надежду, что с началом нового года правительство отменит действующие сегодня пошлины на экспорт зерновых.