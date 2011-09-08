Аграрный фонд будет скупать гречиху во избежание падения цен на гречку
Аграрный фонд будет скупать гречиху для предотвращения падения цен на гречку.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.
«В этом году производство гречки больше, чем потребление. И Аграрный фонд сегодня будет скупать определенное количество гречихи, чтобы не было резкого падения цены», - отметил он.
По словам главы Минагропрода, цены на рынке гречихи уже снижаются. «На рынок начало поступать зерно нового урожая. Мы ожидаем, что в целом поступит более 280 тыс. тонн, чего будет более чем достаточно для удовлетворения внутренних потребностей», - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.
По его словам, также принимается ряд мер для стабилизации ситуации на рынке молока и молокопродуктов.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение цен на гречневую крупу нового урожая до 12-14 грн./кг в рознице.