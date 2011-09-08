Завтра в Украине ожидаются дожди, на юге и востоке местами грозы

Завтра в Украине ожидаются дожди, днем на юге и востоке местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, а днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, днем 13-18°; в южной части ночью 12-17°, днем 19-24°; в Карпатах на протяжении суток 4-9° тепла.

В Киевской области в пятницу местами ожидаются дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 14-16°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре в районе Киева 20°.