ГНСУ советует зернотрейдерам покупать товар у производителя для исключения махинаций с НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) советует зернотрейдерам покупать товар непосредственно у производителя, чтобы исключить возможность махинаций во время операций с налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время встречи с представителями Американской Торговой Палаты в Украине.

«Государство стимулирует отечественного товаропроизводителя, однако, когда товар поступает к конечному трейдеру, часто возникают проблемы, ведь в промежуточных цепях могут быть сомнительные контрагенты, которые задействованы в преступных схемах уклонения от уплаты налогов. Из-за этого мы рекомендуем бизнесу покупать зерно непосредственно у товаропроизводителя. Это сделает невозможными любые махинации по НДС», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Во время встречи руководство ГНСУ также предложило зернотрейдерам принять участие в эксперименте «горизонтальний мониторинг», который осуществляется при участии Аудиторской палаты Украины, что минимизирует вмешательство налоговой службы в деятельность предприятий и позволит избегать рисковых операций.