В Беларуси с сегодняшнего дня сахар подорожал на 20%

Минск. Предельная максимальная розничная цена на расфасованный в потребительскую упаковку сахар-песок в Беларуси с сегодняшнего дня повышена на 20% - до 6000 белорусских рублей за 1 килограмм (что составляет чуть больше 9,1 грн. по курсу Нацбанка РБ: 1 грн. = 655 бел. руб.). Об этом говорится в постановлении Министерства экономики РБ (от 5 сентября №145), размещенном на Национальном правовом портале Беларуси.

Кроме того, почти на 20% повышается цена на сахар весовой, упакованный в мешки от 25 до 50 кг, — до 5500 рублей (ранее — 4600 бел. руб.)».

Розничные цены на сахар-песок белый без добавок формируются поставщиками с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных предельных максимальных розничных цен.

Постановление вступает в силу 9 сентября с.г.

Справка УНИАН. В Беларуси это уже четвертое повышение цены на сахар в текущем году: в январе и феврале он подорожал на 10%, в мае — почти на 40%.

За первую неделю переработки на сахарных заводах Беларуси переработано 148,6 тыс. тонн сахарной свеклы нового урожая, что на 16,8% больше, чем в 2010 году. За сезон 2011 года планируется получить около 510 тысяч тонн сахара, что на 100 тыс. тонн больше, чем в прошлом сезоне.