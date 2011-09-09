В Тернопольской области в августе больше всего подорожало мясо, подешевели – овощи

В Тернопольской области в августе 2011 года больше всего подорожало мясо, подешевели – овощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, на потребительском рынке региона в августе т.г. по сравнению с июлем мясо и мясопродукты выросли в цене на 2,3%, масло – на 1,8%, масло – на 1,6%, хлеб – на 0,1%.

В то же время, на 21,2% подешевели овощи, в т.ч. свекла – на 40,8%, морковь – на 39,1%, лук – на 35,6%, огурцы – на 31%, картофель – на 28,8%, капуста на – на 27,1%.

Кроме того, на 12,9% подешевели фрукты, на 0,7% – молоко, сыр и яйца, на 0,4% – рыба и рыбопродукты.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,8% в августе т.г. связан с подорожанием алкогольных напитков на 2,2%.

Также сообщается, что цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Тернопольской области в августе т.г. выросли на 0,3% по сравнению с июлем.

В сфере здравоохранения цены снизились на 0,1%, прежде всего, за счет удешевления фармацевтической продукции на 0,4%.

По информации облстата, в августе т.г. в регионе на 0,3% и 0,1% выросли цены на предметы домашнего потребления, бытовую технику, текущее содержание жилья и цены на транспорте.

Справка УНИАН. В августе 2011 г. индекс потребительских цен в Тернопольской области сравнительно с июлем 2011 года составил 99,3%, с начала года – 104,2%.