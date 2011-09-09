Лекарственные средства белорусского производства подорожают на 15%

Минск. В Беларуси в среднем на 15% будут увеличены цены на некоторые лекарственные препараты, производимые в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое решение содержится в постановлении Министерства экономики № 147 от 6 сентября 2011 года.

По информации отдела по связям с общественностью Минэкономики Беларуси, в соответствии с постановлением, в среднем на 15% повышаются максимальные предельные отпускные цены на инфузионные растворы, производимые ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» и СП ООО «Фармлэнд», а также на некоторые наименования низкорентабельных и убыточных лекарственных средств, выпускаемых РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», - говорится в сообщении Минэкономики.

При этом в Минэкономики подчеркнули, что основными потребителями инфузионных растворов являются лечебные учреждения республики.

Справка УНИАН. Постановление Министерства экономики от 6 сентября 2011 года №147 «О внесении изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 8 февраля 2010 г. №26» принято на основании предложений концерна «Белбиофарм» по изменению уровня цен на лекарственные средства, для поэтапной компенсации фармацевтическим предприятиям удорожания импортных субстанций, материалов, энергоресурсов и обеспечения условий для их безубыточной работы. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Полномочия по регулированию цен на лекарственные средства, производимые фармацевтическими организациями республики по перечню, утвержденному Советом Министров, предоставлены Министерству экономики указом от 25 февраля 2011 года №72. Перечень лекарственных средств, отпускные цены на которые регулируются Министерством экономики, утвержден постановлением Совета Министров от 16 апреля 2005 года №403.