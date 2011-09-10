В Хмельницком открылась 27-я выставка «Агро-Подолье 2011»

Сегодня в Хмельницком открылась ежегодная 27-я областная сельскохозяйственная выставка «Агро-Подолье 2011».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлена продукция лучших производителей сельского хозяйства, предприятий пищевой промышленности Хмельницкой области и сельскохозяйственного машиностроения.

Также на выставке широко представлены достижения по опыту работы пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслей скотоводства, свиноводства, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, научно-методические достижения учебных заведений, научных учреждений.

«Хлеборобы области несмотря на все сопровождавшие их трудности, достигли весомых результатов в производстве сельскохозяйственной продукции. По сумме всех показателей развития Агропромышленного комплекса Украины за первое полугодие в этом году Хмельницкая область заняла 1 место в Украине», - отметил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА.

Он заметил, что агроформирования области полностью завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, валовое производство которых, по оперативным данным, составляет свыше 1,5 млн. тонн. Средняя урожайность – 42 центнера с каждого гектара, что является самым высоким показателем в государстве.

В выставке принимают участие представители восьми областей Украины.