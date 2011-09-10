В воскресенье в Украине ожидается сухая и теплая погода

11 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на протяжении суток будет преобладать северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°; днем 18-23°, на Закарпатье и в Одесской области до 28°; в Карпатах ночью 5-7°, днем 16-18°.

В Киеве и области - без осадков. Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

10 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-22°, в районе Одессы 18°, возле Геническа 19°; в Днепре в районе Киева 19°.