Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Збруч возле Боднаревской ГЭС

В Тернопольской области, в реке Збруч, возле Боднаревской ГЭС, отмечена массовая гибель рыбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, для изучения причины гибели рыбы в Збруче на место события выезжали заместитель начальника Госэкоинспекции в Тернопольской области, старший госинспектор областного Государственного управления охраны окружающей среды, и.о. начальника Гусятинского райотдела МЧС. Ими установлен факт гибели 652 шт. непромышленной рыбы вверх по течению от Боднаревской ГЭС на участке 3 км.

Работниками Госэкоинспекции взяты пробы воды и погибшей рыбы для выяснения причин происшедшего.