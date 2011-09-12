Госгорпромнадзор заявляет о некомпетентности менеджмента Нововоронцовской фабрики

Госгорпромнадзор заявляет о некомпетентности менеджмента Нововоронцовской пищевкусовой фабрики.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Херсонской области, во время комплексной проверки инспекторами облуправления Госгорпромнадзора состояние производственной безопасности в ПАО «Нововоронцовская пищевкусовая фабрика» признано неудовлетворительным.

Инспекторами выявлено 155 нарушений. В результате, на фабрике запрещена эксплуатация 57 объектов и видов работ, в том числе, остановлена работа мельницы. К админответственности привлечено 5 работников предприятия, а собственнику фабрики руководством Госгорпромнадзора направлено представление о несоответствии занимаемым должностям директора фабрики и специалиста по охраны труда.

В сообщении отмечается, что некоторые из выявленных нарушений представляют прямую угрозу жизни и здоровью работников фабрики. В частности, не ограждены подвижные части электроприводов машин и механизмов, не защищены от случайных касаний вращающие части привода наполнителя, аспирационные и вентиляционные установки не отвечают метеорологическим и санитарным требованиям, в консервном цехе отсутствует звуковая сигнализация транспортера, который включается дистанционно, тара (металлические бочки вместимостью 200 л, хранящиеся в штабелях до 5 метров) не имеет фиксирующих устройств и многое другое.

По данным Госгорпромнадзора, в июле 2010 года подсобная работница ПАО «Нововоронцовская пищевкусовая фабрика» получила серьезную травму нижней конечности, попав в работающий механизм транспортера. Оборудование не имело защитных ограждений, звуковой и световой сигнализации. Мероприятия, разработанные комиссией по расследованию ЧП, не были выполнены в полном объеме. А 27 июля текущего года на предприятии случился подобный несчастный случай – из-за незащищенности вращающих механизмов аппаратчик крупяного производства потерял палец на руке.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество (ПАО) «Нововоронцовская пищевкусовая фабрика» расположено в пгт. Нововоронцовка Херсонской области. Основной вид деятельности: переработка овощей и фруктов.

По данным системы ГКЦБФР, 98,327% акций предприятия принадлежат ЧП «Таврия» (пгт. Нововорнцовка, Херсонская обл.).

В 2010 году предприятие сработало с прибылью 317 тыс. грн, однако непогашенный убыток на конец прошлого года составил 119 тыс. грн.