У аграриев, которые собирают зерна меньше 25 ц с 1 га, нужно забирать землю - Ядуха

Губернатор Хмельницкой области Василий ЯДУХА считает, что у аграриев региона, которые выращивают зерна меньше 25 центнеров с 1 гектара, землю нужно изымать и передавать другим, эффективным хозяевам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время ежегодной 27-й областной сельскохозяйственной выставки “Агро-Подолье 2011” в субботу, 10 сентября.

“Задание областной госадминистрации заключается в том, что те аграрии, которые издеваются над землей, должны ее отдать тем хлеборобам, которые обрабатывают землю и заинтересованы в урожаях. И такую политику обязательно будет вести областная власть”, - отметил чиновник.

Вместе с тем, В.ЯДУХА привел примеры высоких результатов, которых в этом году достигли отдельные хозяйства. В частности, по его словам, в ООО ИВК «Родной край» (Белогорский район) валовой сбор всех ранних зерновых культур достиг свыше 13 тыс. тонн при средней урожайности около 70 ц/га, в ООО «Агро-Стар 2006» (Староконстантиновский район) средняя урожайность ранних зерновых культур составляет 69,4 ц/га, у ЧП «Украина-Агро 2С» (Чемеровецкий район) – 66,8 ц/га.

В.ЯДУХА добавил, что по завершении всего комплекса уборочных работ аграрии области впервые за последние 20 лет ожидают получить валовой сбор зерна на уровне свыше 2 млн. 300 тыс. тонн.