В Житомирской области подешевели овощи и фрукты, подорожали - растительное масло и мясо

В Житомирской области в августе этого года больше всего подешевели овощи и фрукты, подорожали - растительное масло и мясо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

По их данным, на потребительском рынке области в августе 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Из продуктов питания фрукты подешевели на 7,1%, овощи - на 8%, молоко - на 2%, сливочное масло - на 4,6%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 1,1%, сахар - на 0,8%.

В то же время, мясо и мясопродукты подорожали на 7%, макаронные изделия - на 0,5%, растительное масло - на 3%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% обусловлено повышением стоимости сжиженного газа.

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,5% в августе т.г. вызвано повышением стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 3,7%, амбулаторных услуг - на 0,3%.

Увеличение стоимости перевозок автодорожным и железнодорожным пассажирским транспортом и подорожание топлива и масел обусловило повышение цен на транспорте в целом на 1,7%.

На 0,7-1,9% в августе в Житомирской области выросли цены в сфере связи, образования, подорожали услуги ресторанов и гостиниц.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляция) в августе 2011 г. в Житомирской области составил 99,5%, с начала года - 104,5%.