В Житомире в День города открылся новый рынок с ценами ниже рыночных

В субботу, 10 сентября, в Житомире, в рамках празднования Дня города, на территории ТРК «Глобал UA» открылся новый рынок более чем на 200 торговых мест по продаже продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности по ценам ниже рыночных.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в новой ярмарке приняли производители сельхозпродукции из 19 районов области, а также перерабатывающие предприятия Житомира. Они предложили гостям около 16 тонн картофеля и других овощей, фруктов, около 2 тонн мяса, 800 кг молочной продукции, 600 кг рыбы. Кроме того. на ярмарке продавалась по ценам производителей мука, хлебобулочная продукция, зерно, крупы, рассада кустов, деревьев.

На рынке также презентовали мед и другие продукты пчеловодства. Пчеловоды из 12 районов Житомирщины представили свою продукцию в импровизированной "Медовой доме".

Как отметил на ярмарке начальник главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКОВСКИЙ, "ярмарка не случайно начала свою работу в День города Житомира, и теперь такие ярмарки сельхозпродукции в ТРК «Глобал UA» станут регулярными". Он сообщил также , что в ярмарке приняли участие несколько тысяч жителей Житомира.