В Николаевской области подешевели овощи и фрукты, подорожало – мясо и растительное масло

На потребительском рынке Николаевской области в августе т.г. овощи подешевели на 25,4%, фрукты – на 18,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

В частности, цена на картофель снизилась на 36,3%, капусту – на 29,3%, на овощи, выращенные из их семян (помидоры, кабачки, баклажаны, перец) – на 21,7%.

Из фруктов, в частности, яблоки подешевели на 34,7%, косточковые культуры – на 20,4%, бананы – на 19,7%.

В то же время, цены на мясо и мясопродукты в области в августе т.г. выросли на 4,7%, на масло растительное и жиры – на 4,2%, молоко, сыр и яйца – на 0,9%, хлеб и хлебопродукты – на 0,6%.

В целом по области цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе 2011 г. снизились на 2,3%.

На непродовольственном рынке потребительских товаров и услуг за август этого года оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива в целом повысилась на 0,2% под влиянием увеличения стоимости сжиженного газа на 2%, услуг по содержанию и ремонту жилья – на 0,4%, твердого топлива – на 0,3%.

В сфере здравоохранения рост цен составил 0,4% вследствие подорожания медицинских (консультативных) услуг на 1,4%, диагностических – на 1%, стоматологических – на 0,7%.

Повышение цен на 1% в транспортной сфере обусловлено увеличением транспортных услуг на 2%, услуг, связанных с обслуживанием личного транспорта (автостоянки), – на 1,5%, запасных частей и аксессуаров – на 1,3%, бензина – на 0,2%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (ИПЦ) по Николаевской области в августе 2011 года составил 98,9%, с начала года - 104,2%.