В Черниговской области подорожали сливочное масло и сыры, подешевели овощи

В Черниговской области в августе т.г. больше всего подорожали сливочное масло и сыры, а подешевели овощи.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке Черниговской области в августе 2011 года цены на продукты питания и напитки снизились на 0,6%. Больше всего (на 27,6%) подешевели овощи, в том числе помидоры – на 48,7%, лук – на 38,6%, картофель – на 38,2%, морковь – на 33,3%, капуста – на 21,8%. Кроме того, стали дешевле фрукты (на 7,7%) и продукты переработки зерновых (на 2,1%).

В то же время, на 1,9%-4,5% подорожали сливочное масло, сыры, хлеб, напитки, мясо и мясопродукты, животные жиры, подсолнечное масло. Рост цен на алкогольные и табачные изделия на 1% связан с подорожанием алкогольных изделий на 1,7%.

Рост цен в сфере охраны здоровья на 1,9% состоялся за счет подорожания амбулаторных услуг (на 5,1%), фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования (на 0,7%).

Цены на транспорт в целом в области в августе т.г. снизились на 0,1%, что в основном обусловлено удешевлением топлива и масел на 0,3%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляция) в августе 2011 года в Черниговской области составил 99,9%, с начала года – 105,1%.