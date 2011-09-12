Аграрии Житомирской области собрали зерновых больше, чем планировалось

Аграрии Житомирской области собрали 1 млн. 300 тыс. тонн зерновых, из них ранних - 650 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении внутренней политики и по связям с общественностью Житомирской областной госадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Сергей РЫЖУКА.

По его словам, "Житомирщина получила хороший урожай , поскольку в области уже собрано 1 млн. 300 тыс. т зерновых, из них ранних - 650 тыс. т.".

При этом С.РЫЖУК уточнил. что для хранения урожая в Ружинском районе строится современный элеватор объемом 82 тыс. тонн.

Он добавил, что аграриями области на сегодняшний день также собрано 1 млн. 170 тыс. т картофеля.

"В ряде районов области аграрии в этом году перешли на интенсивное выращивание овощей с использованием современных технологий, в частности, капельного орошения с добавлением всех необходимых растению минералов", - отметил председатель Житомирской ОГА.

Он рассказал также , что для сохранения урожая построены овощехранилища на 8 тыс. тонн, где есть климат-контроль, поддерживается должная влажность.

Для хранения картофеля построены хранилища на 83 тыс. тонн.

Напомним, что ранее в Житомирской области планировалось собрать 1 млн. 250 тыс. тонн зерновых.