В Волынской области подешевели овощи, фрукты и рыба

В Волынской области в августе более всего подешевели овощи, фрукты и рыба, подорожали - животные жиры, сыр и мясо.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, на потребительском рынке существенно подешевели овощи, в частности, помидоры, морковь, капуста, картофель, лук, свекла, перец, огурцы (на 43,9-27,8%). Снизились цены на фрукты (на 12,3%). Подешевели свежая, охлажденная рыба, макаронные изделия и продукты переработки зерновых.

В то же время, подорожали животные жиры, масло, яйца, говядина, молоко, сыр и мягкий сыр, свинина, хлеб. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 1%.

Выросли тарифы на водоснабжение и канализацию (на 0,8% и 0,4% соответственно). Повышение цен на транспорт на 0,3% предопределено, в основном, подорожанием проезда в автодорожном транспорте (на 0,7%).

В сфере здравоохранения подорожали стоматологические услуги (на 10,7%) и медицинские товары (на 4,4%). Среди услуг образования выросла плата за посещение дошкольных учебных заведений (на 0,4%).

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в области в августе 2011р. составлял 99,6%, с начала года - 103,5%, в Украине - 99,6% и 104,1% соответственно.