В Черкасской области подешевели овощи, подорожали – мясопродукты и яйца

В Черкасской области в августе 2011 года больше всего подешевели овощи, на 27%, а подорожали мясопродукты и яйца – на 8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке Черкасской области в августе 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Более всего, на 27%, подешевели овощи, в том числе помидоры – на 49%, картофель – на 40%, морковь – на 40%, лук – на 37%, свекла – на 35%, капуста – на 32%. Кроме того, стали дешевле фрукты – на 6,7%, продукты переработки зерновых и сахар – на 1,1% и 0,5% соответственно.

Вместе с тем, на 7,9-2,7% подорожали животные жиры, яйца, мясо и мясопродукты, на 1,8-0,4% – масло, хлеб, маргарин, сыры, рыба и продукты из рыбы, кисломолочная продукция.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,8% связан с подорожанием алкогольных напитков на 1,7%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в области в августе т.г. возросли на 0,1%. Рост цен в сфере здравоохранения на 1,1% состоялся за счет подорожания фармацевтической продукции на 1,9%. Топливо и смазочные масла выросли в цене на 0,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен по Черкасской области в августе 2011 года составил 99,8%, с начала года – 103,6%.