В Харьковской области подорожали мясо и молоко, подешевели – овощи

В Харьковской области в августе 2011 г. более всего подорожали мясо, мясопродукты и молоко, подешевели – овощи.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

На потребительском рынке области в августе продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в целом на 0,1%. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 0,3%, мясо и мясопродукты – на 4%, рыба и продукты из рыбы – на 0,1%, молоко – на 3,7%, сыр и творог – 1,2%, масло сливочное – на 3,7%, масло подсолнечное – на 3%, сахар – на 0,3%. При этом подешевели другие крупяные изделия – на 1,3%, яйца – на 0,3%, фрукты – на 2,4%, овощи – на 25,8%. Алкогольные напитки и табачные изделия подешевели в целом на 0,1%.

Одежда и обувь в целом подорожали на 0,2% (при этом одежда подорожала – на 0,4%, обувь подешевела на 0,1%). Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились на 0,1% (за счет подорожания ремонта и содержания жилища). Предметы домашнего потребления, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,6% из-за подорожания мебели, постельного белья и металлической посуды.

Услуги в сфере охраны здоровья подорожали на 0,8% (из-за подорожания фармацевтической продукции и консультационных услуг). Транспорт подорожал на 1,2% (при этом бензин подешевел на 0,1%). Цены на связь остались на прежнем уровне, в сфере образования – увеличились на 0,1%. Услуги ресторанов и отелей подорожали на 0,3%, разные товары и услуги - на 0,1%.

Цены в области отдыха и культуры снизились на 0,4% (из-за удешевления аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования).

Справка УНИАН. В августе индекс потребительских цен в Харьковской области составил 100,2%.