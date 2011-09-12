В Запорожской области в августе фрукты и овощи подешевели на 7-44%

В Запорожской области в августе цены на продукцию животноводства выросли на 3,1% - 20,1%, а на фрукты и овощи - снизились на 7,2%- 44,2%.

Как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в Запорожской области, в целом на протяжении августа 2011 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,7%.

«Больше всего подорожали сало (на 20,1%), грибы (13,3%) и свинина (на 11,1%). Также выросли цены на животные жиры (на 10,1%), рыбу (на 6,3%), говядину (на 5,3%) и яйца (на 4,9%). В то же время существенно подешевела продукция растениеводства, в частности, помидоры (на 44,2%), репчатый лук (на 28,6%), картофель (на 22,7%), капуста (на 21,4%), а также свекла (на 17,3%), морковь (12,8%) и перец (на 10,3%)», - сообщили в главном управлении статистики в Запорожской области.

Менее всего изменение цен коснулось в группе продукции животноводства цен на мясо птицы, которое подорожало на 3,1% и в группе продукции растениеводства цен на яблоки, которые подешевели на 7,2%.