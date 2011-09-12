В Кировоградской области в августе больше всего подорожали яйца

В Кировоградской области в августе 2011 года более всего подорожали яйца (на 9,5%), подешевели овощи (на 25,3%), в том числе помидоры (на 40,6%), морковь (на 37,3%), картофель (на 31,8%), лук (на 30,2%), свекла (на 30%), перец (на 24,5%), капуста (на 21,7%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

В целом, в августе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем в области на 1,4-9,5% подорожали масло, хлеб, сыр и творог, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, шоколад, мясо и мясопродукты, молоко, растительные жиры. Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 2,7%.

На 1,5-7,9% подешевели сахар, джем, повидло, мед, продукты переработки зерновых, фрукты.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 1,2%, в том числе стоимость водоснабжения – на 2,2%, твердого топлива – на 4,4%, канализации – на 6,9%, проживания в общежитии – на 11,6%, сжиженного газа – на 22%.

В сфере транспорта цены выросли на 0,2% за счет подорожания стоимости перевозок автомобильным пассажирским транспортом на 0,1%, горюче-смазочных материалов на 0,3%.

Индекс цен в Кировоградской области в августе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,6%, с начала года – 103,3%.