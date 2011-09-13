В Херсонской области запретили продажу дикорастущих грибов

В Херсонской области запрещена продажа дикорастущих грибов на рынках частными лицами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, проблема отравлений дикорастущими грибами обсуждалась на заседании областной постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, запрет введен постановлениями главных государственных санитарных врачей СЭС районов и городов области и связан с тем, что профилактические мероприятия не дают позитивного результата.

По решению комиссии, на территории области вдоль автодорог, которые проходят вдоль лесов будут установлены предостерегающие стенды с надписью «Дикорастущие грибы – опасные для здоровья», предупреждающая информация будет размещаться в региональные СМИ. Также, в области будут проводиться регулярные проверки, относительно реализации частным лицами свежих грибов без специальных разрешений.

По информации УМЧС в Херсонской области 7 сентября в области зарегистрирован первый в текущем году случай отравления грибами в Каланчакском районе – пострадавшая употребляла консервированные грибы собственного изготовления.

В 2010 году были зарегистрированы 33 случая отравлений дикорастущими грибами, в которых пострадало 56 лиц (в том числе 10 детей), умерло – 6 человек.