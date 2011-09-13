Во Львове проходит международная научная конференция, посвященная дрожжам

Во Львове 12 сентября начала работу международная научная конференция, посвященная дрожжам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, конференция организована Львовским институтом биологии клеток, ее участниками будут представители почти всех стран мира "от Японии - до Италии».

Главной темой конференции, которая завершит свою работу 14 сентября, будет изучение молекулярно-генетических и биохимических механизмов гомеостаза органелл, регуляции метаболизма дрожжей, создание новых биотехнологических процессов и продуктов на основе этих микроорганизмов, а также исследования молекулярных механизмов регуляции сигнализации, пролиферации, дифференциации и апоптоза в нормальных и опухолевых клетках животных и человека.