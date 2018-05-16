Закон о рынке земли: для крестьянина или для латифундиста?

Когда на открытии очередной сессии Верховной Рады я спрашивала народных депутатов Украины, какой закон будет самым горячим, то слышала однозначный ответ - о рынке земли. Этот вопрос в канун предстоящих парламентских выборов будет дискутироваться широко. В то же время политики, нардепы (по большей части из индустриальных регионов) пытаются организовать референдум относительно рынка земли. Как отметил Президент, рынок должен заработать с 2012 года, фактически через неполных четыре месяца. Насколько будущий закон отвечает интересам крестьянина? Решает ли он проблему латифундии, ведь известно, что наше сельское хозяйство развивается путем теневого присвоения компаниями больших земельных массивов. Готовы ли аграрии к свободной продаже земли? Ведь власти уже начали создавать Земельный банк, который должен упростить кредитование крестьян, а также открыли два аграрных оптовых рынка (в Киеве и Донецке), которые по замыслу должны облегчить доступ аграрного производителя к потребителю. Эти вопросы мы задали фермерам – имеющим к этому прямое отношение и вот их ответы:

Василий Петринюк, арендатор, руководитель аграрного предприятия на Хмельнитчине:

- Крестьянин уже является собственником земли. Конечно, вопрос рынка земли его волнует. Кто имеет три, кто пять, а кто десять гектаров. Кое-кто, насобирав денег, захочет взять в аренду еще пятнадцать. Но к свободной продаже крестьянин абсолютно не готов. Тем не менее, я пытаюсь убедить: «Закона не бойтесь. Он нужен, но такой, чтобы защищал собственника, а не бандита, который найдет тысячу способов, как нас обмануть». Возможно, примут закон и толстосумы придут с мешками денег на село и будут просить продать землю. Но они не привыкли платить рыночную цену. Мне один бизнесмен говорит: “Имею тысячу гектаров земли, что с ней делать?” Говорю: «Сей». В ответ: “Зачем мне с этим возиться (в действительности он употребил более ругательное слово). Я жду закон, чтобы перепродать».

У меня вопрос, как он стал собственником тысячи гектаров земли? Убежден, что перед тем, как запустить рынок, необходимо провести ревизию законности приобретения собственности на землю. То есть, формулировки могут быть разные, но результаты фактически теневой приватизации необходимо пересмотреть. В противном случае будет не продажа, а перепродажа. Власти говорят, что хотят помочь крестьянам в приобретении земли, будто создается Земельный банк для кредитования. Но не верю, что он будет таким, как должен быть. Создадут на бумаге, а кто наполнит его деньгами? Если туда зайдут Ахметов или Пинчук, это уже будет не государственный банк.

Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины:

- На рынке существуют производители (мелкие и большие арендаторы), а также извечные хозяева земли (крестьяне). И то, что мы лишаем хозяев права распоряжаться своей собственностью - плохо. Мы проводим семинар для аграриев, в том числе по новому закону. И хочу сказать, что многие наши предложения учтены рабочей группой, которая занимается разработкой законопроекта о рынке земли. Кстати, это впервые, когда аграрный закон широко обсуждается собственно производителями. Иное дело, услышат ли нас парламентарии. Ну что касается принятия закона, то существуют различные мнения. Думаю, что большая часть аграриев-производителей (процентов 60%-65%) готовы к тому, что закон следует принять. Остальные крестьяне тоже не против закона. Они опасаются, что его нормы не будут исполняться. Все новое пугает людей.

Законопроектом предусмотрено ограничение на землевладение, но наше предложение, чтобы ограничивалось и землепользование. То есть, чтобы нельзя было арендовать больше определенного объема. Возможно, это свыше 2000 гектаров, но в любом случае не триста тысяч. У нас есть оговорка, что купить землю может лишь физическое лицо, а не юридическое, даже если вы назовете это «фермерское хозяйство». Если ввести в закон понятие «фермерское хозяйство», это опять лазейка для недобросовестных покупателей. Фермер это такое же физическое лицо, от имеет право на эти 2000 гектаров, плюс могут купить члены его семьи. А через эту лазейку «фермерское хозяйство» могут протянуть черта, а не покупателя. Так считают и наши юристы.

Что касается закона о Земельном банке, то это пока декларация. Ничего еще не сделано. А закон о рынке земли должен решить вопросы кредитования крестьян. Мы считаем, что пока нет решения по кредитованию, следует отложить принятие некоторых положений закона о рынке.

Неплохой шаг властей – сделать два оптовых рынка. Они не решают глобальные проблемы, но это правильное направление. На оптовом рынке невозможно убрать посредника, но можно снизить их количество до одного. Потому что крестьянина-производителя еще следует научить торговать. Члены Аграрного союза сформировали требования и к оптовым рынкам.

Николай Панасюк, директор агрокооператива «Победа»:

- При сегодняшнем благосостоянии крестьян принятие закона означает полное их обезземеливание. 30% аграриев - не те, кто работал на земле, это - правопреемники. Земля им не нужна, это последнее, что можно продать. Фабрики продали, заводы тоже, рынок превратили в базар. Теперь у властей последний случай наполнить бюджет – продавать то, что осталось в сельхозпроизводстве. Почему я не верю в добрые намерения властей - если бы государство выкупило землю и сдало в аренду, это другое дело. Земля не должна продаваться. Есть закон о приоритетности развития села. Он что исполняется? Под разными предлогами, разными соусами нам обещают поддержку, которой нет. В Земельный банк никто не верит. Решили продать землю, вероятно, чтобы выполнить требования международных организаций. А купят ее толстосумы. Спросите народ на референдуме, хочет ли он такого. А хоть один депутат, когда шел в парламент, говорил, что будем продавать землю? Ни один политик этого не обещал. Государство это должно контролировать. Если бы крестьянина поддерживали так, как поддерживают Евро-2012, то вопросов не было бы.

Лана Самохвалова (УНИАН)