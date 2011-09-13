В Винницкой области в августе более всего подешевели овощи и фрукты

В Винницкой области в августе по отношению к июлю более всего подешевели овощи и фрукты, подорожали - животные жиры.

Об этом сообщает главное управление статистики в Винницкой области.

Величина индекса потребительских цен по области в августе к июлю 2011 г. составила 99,6%, к декабрю предыдущего года - 103,1%.

На потребительском рынке области в августе по отношению к июлю 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

Больше всего (на 23,5%) подешевели овощи, среди которых капуста - на 39,9%, огурцы, помидоры, перец - на 26,6%, морковь, свекла, лук и грибы - на 21,2%. Кроме этого, картофель стал дешевле на 31,6%.

Фрукты в целом снизились в цене на 8,6%, среди которых яблоки подешевели на 18,2%, косточковые - на 14,2%, бананы - на 11,4%, цитрусовые - на 2,7%.

Вместе с тем, съедобные животные жиры подорожали на 3,9%, масло подсолнечное - на 2,8%, хлеб - на 2%, мясо и мясопродукты - на 1,7% (в т.ч. говядина - на 1,1%, свинина - на 1,9%, мясо птицы - на 2,1%), кондитерские изделия из муки - на 1,6%, яйца и масло сливочное - на 1,5%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 0,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%, в т.ч. алкогольные напитки подорожали на 1,5%, табачные изделия подешевели на 0,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,6%, в основном, за счет уменьшения платы за проживание в общежитиях на 17,8%, а также снижение стоимости одного баллона газа для бытовых нужд населения на 10%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,2%, в т.ч. фармацевтическая продукция подорожала на 0,3%.

Рост цен на транспорт на 0,1% произошло в основном за счет повышения стоимости бензина на 0,1%.