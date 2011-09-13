Завтра небольшие дожди ожидаются лишь на крайнем востоке Украины и в западных областях

Завтра в Украине осадки не ожидаются, лишь на крайнем востоке ночью местами небольшой дождь, а в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, в южной части и на Закарпатье местами 28-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

В Киевской области в среду - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 18°.