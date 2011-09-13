Сбербанк России предоставит "Беларуськалию" 1 млрд. долларов кредита

Минск. Сбербанк России выделит "Беларуськалию" 1 млрд. долларов кредита без требования залога акций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заместитель премьер-министра Беларуси Сергей РУМАС сообщил в эфире Первого канала Белорусского телевидения.

«Соглашение со Сбербанком России о привлечении в ОАО "Беларуськалий" кредитных ресурсов в 1 млрд. долларов США достигнуто 12 сентября в целях стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке", - заявил С.РУМАС.

При этом, подчеркнул вице-премьер, в соответствии с договоренностями предоставление в залог акций "Беларуськалия" в качестве обеспечения возврата кредита не предусматривается.

Справка УНИАН. 5 августа в Сочи глава Сбербанка России Герман ГРЕФ на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что Сбербанк России и Deutsche Bank предоставят ОАО "Беларуськалий" кредит на 2 млрд. долл. под обеспечение в виде экспортных контрактов и залога в 35% акций белорусского предприятия.

18 августа гендиректор "Беларуськалия" Валерий КИРИЕНКО заявил, что Беларусь отказывается от кредита на 2 млрд. долларов "Беларуськалию" на условиях Сбербанка России и "Дойче Банка".

ОАО «Беларуськалий» – один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Сегодня в Солигорске выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений на земном шаре. Продукция ОАО «Беларуськалий» поставляется в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Южную Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку - всего в более, чем 50 стран.