Мировые торговые марки сельхозтехники в Украине должны составлять не менее 80% - Клюев

Локализация в Украине производства мировых торговых марок по производству сельскохозяйственной техники должна составлять не менее 80%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил, комментируя соответствующий раздел Государственной программы развития внутреннего производства, утвержденной правительством 12 сентября.

Он отметил, что в ходе реализации программы предполагается создание совместных предприятий с зарубежными производителями наиболее популярной в Украине аграрной техники, предоставление льготных режимов производства с одновременным повышением налоговой и таможенной нагрузки на импорт.

«Производство и новые рабочие места должны создаваться именно в Украине», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что развитие отечественного АПК предусматривает использование самых современных технологий.

Емкость внутреннего рынка сельхозтехники на сегодня, по словам первого вице-премьера, составляет около 10 млрд. грн.

«Что бы кто ни говорил, а надежды возлагаются на отечественных сельскохозяйственных машиностроителей, которыми уже сегодня создано более 100 промышленных образцов техники и оборудования для АПК», - заявил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.