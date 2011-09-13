Россия намерена экспортировать 20 млн. тонн зерна в 2011 году

Вице-премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ заявил, что в этом году РФ может поставить на экспорт более 20 млн. тонн зерна.

Общий урожай 2011 года, по его словам, на 2% выше, чем в 2009 году, и составляет 74,1 млн. тонн, передает Zn.ua.

Напомним, что после пожаров и засухи 2010 года Россия наложила запрет на экспорт зерна.

В то же время в Украине, являющейся для Росcии главным конкурентом на мировом рынке зерна, по прогнозам отечественного Минагрополитики, урожай в 2011 году составит 50 тонн зерновых. При этом на экспорт планируется направить 25 млн. тонн и таким образом получить в бюджет более 4 млрд. грн. в 2011/12 маркетинговом году.

Вместе с тем, украинские зернотрейдеры жалуются, что не могут конкурировать с российскими компаниями, поскольку их зерно минимум на 30 долл./тонна дешевле ввиду действия в Украине пошлин на экспорт зерна.

Пошлины на экспорт зерновых были введены с 1 июля 2011 года: на пшеницу в размере 9% от контрактной цены (но не менее 17 евро/т), кукурузу – 12% (не менее 20 евро/т), ячмень – 14% (не менее 23 евро/т). Государство опасалось, что из-за слишком высоких цен в мире, из страны будет вывезено значительная часть зерна. В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.