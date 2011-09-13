Беларусь планирует закупить не более 15 тыс. т пшеницы твердых сортов

Минск. В этом году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планирует закупить небольшие объемы пшеницы твердых сортов — 10-15 тыс. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий СЕДИН.

"Это будет небольшой объем. Для сравнения: в 2006 году импорт пшеницы твердых сортов составлял 150-170 тыс. тонн", — отметил замминистра.

В.СЕДИН сообщил, что пшеница будет закупаться для улучшения качества макаронных изделий. Мука из нее будет обладать высокой степенью стекловидности и клейковины. Единственное предприятие в Беларуси, которое изготавливает макаронные изделия из твердых сортов (группа "А"), работает в Гомеле.